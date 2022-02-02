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Проект КД1
|Площадь:
|от 20 м2
|Габариты:
|от 5x4
|Комнат:
|3
Проект КД2
|Площадь:
|от 20 м2
|Габариты:
|от 5x4
|Комнат:
|5
Проект КД3
|Площадь:
|от 20 м2
|Габариты:
|от 5x4
|Комнат:
|5
Проект КД4
|Площадь:
|от 20 м2
|Габариты:
|от 5x4
|Комнат:
|1
Проект КД5
|Площадь:
|от 20 м2
|Габариты:
|от 5x4
|Комнат:
|1
Проект КД6
|Площадь:
|от 20 м2
|Габариты:
|от 5x4
|Комнат:
|1
Проект КД9
|Площадь:
|от 20 м2
|Габариты:
|от 5x4
|Комнат:
|5
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