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Строительство каркасных домов любой сложности под ключ в Беларуси.
Строим надежные дома со сроком эксплуатации более 100 лет
по индивидуальному или готовому проекту
  • 10 лет проектируем дома
  • 250+ выполненных работ
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Мы строим

По технологиям 

Готовые проекты домов

Мы подобрали для Вас проекты, которыми гордимся

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Проект КД1

Площадь:от 20 м2
Габариты:от 5x4
Комнат:3
Площадь: от 20 м2
Габариты: от 5x4
Комнат: 3
От 500 р/м2
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Проект КД2

Площадь:от 20 м2
Габариты:от 5x4
Комнат:5
Площадь: от 20 м2
Габариты: от 5x4
Комнат: 5
От 500 р/м2
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Проект КД3

Площадь:от 20 м2
Габариты:от 5x4
Комнат:5
Площадь: от 20 м2
Габариты: от 5x4
Комнат: 5
От 500 р/м2
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Проект КД4

Площадь:от 20 м2
Габариты:от 5x4
Комнат:1
Площадь: от 20 м2
Габариты: от 5x4
Комнат: 1
От 500 р/м2
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Проект КД5

Площадь:от 20 м2
Габариты:от 5x4
Комнат:1
Площадь: от 20 м2
Габариты: от 5x4
Комнат: 1
От 500 р/м2
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Проект КД6

Площадь:от 20 м2
Габариты:от 5x4
Комнат:1
Площадь: от 20 м2
Габариты: от 5x4
Комнат: 1
От 500 р/м2
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Проект КД9

Площадь:от 20 м2
Габариты:от 5x4
Комнат:5
Площадь: от 20 м2
Габариты: от 5x4
Комнат: 5
От 500 р/м2

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    Наши услуги

    Оказываем полный спектр услуг от проектирования до финишной отделки и благоустройства

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    Строительство домов

    Более 100 готовых проектов домов
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    Монтаж фундамента

    Устанавливаем фундамент по различным технологиям
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    Индивидуальное проектирование

    Разработка проектов по индивидуальным размерам и планировкам
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    Установка заборов

    Устанавливаем заборы из профнастила, штакетника, сетки и д.р.
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    Кровельные работы

    Любые виды кровельных работ от монтажа до ремонта старой кровли.
    Подробнее

    Этапы работ

    6 простых шагов к новому дому

    Консультация

    Менеджер подробно ответит на все интересующие вопросы.

    Согласование

    Согласовываем проект, стоимость и сроки строительста.

    Заключаем договор

    Все согласованные работы и стоимость четко прописываются в договоре

    Завозим материалы

    В день доставки материалов и заезда бригады на участок оплачивается 70% от общей стоимости

    Строительство

    Строим дом вашей мечты в соответствии с ГОСТ и СНиП

    Сдача дома

    Подписываем акт сдачи-приёмки, даем гарантию 3 года. Оплачивается остаток стоимости.

    Наши работы и отзывы

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    Каркасный дом 9х5,5 с террасой

    Размеры: 9 х 5.5 м
    Общая площадь жилых помещений: 35 м2
    Этажность: 1
    Площадь застройки: 60 м2

    Отзыв заказчика:

    Борис Миронов
    19 марта 2023

    У нас дачный дом каркасный. Отличная современная технология: она и по цене нормально выходит и по скорости работ, а качество на высоте!  Стены прочные и теплые. 

    барн
    барн.
    барн..

    Каркасный дом 7.5х5 с террасой

    Размеры 7.5х 5 м
    Общая площадь жилых помещений: 35 м2
    Этажность: 1
    Площадь застройки: 50 м2

    Отзыв заказчика:

    Лев Давидович
    21 сентября 2022

    Живу в каркасном доме уже много лет,это мой второй дом. Если бы сейчас можно было вернуть время и принять решение каким строить дом, то я бы однозначно сделал свой выбор опять в пользу каркасника. Для меня это идеальный вариант.

    4-дип-2
    4-дип-1

    Каркасный дом 11х8м с террасой

    Размеры 11х 8 м
    Общая площадь жилых помещений: 65 м2
    Этажность: 2
    Площадь застройки: 100 м2

    Отзыв заказчика:

    Анна Владимировна
    12 апреля 2021

    Каркасный дом прекрасно подходит для круглогодичного проживания. Летом всегда прохладно, а зимой тепло.  Настоятельно рекомендую!

    гостевой 2
    гостевой 1
    гостевой 4
    гостевой 4

    Каркасный дом 7х5 с террасой

    Размеры 7 х 5 м
    Общая площадь жилых помещений: 30 м2
    Этажность: 1
    Площадь застройки: 45 м2

    Отзыв заказчика:

    Игорь Бурый
    05 августа 2023

    Решили заказать гостевой домик, по каркасной технологии. Очень довольны, задумываемся построить еще парочку рядом. 

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